Férias na Europa? Os pontos turísticos com mais focos de roubos! - Embora as férias sejam muitas vezes vistas como um momento para relaxar, alguns destinos na Europa podem oferecer a experiência oposta. Por exemplo, uma pesquisa realizada pela Quotezone, uma companhia de seguros de viagens, mostrou que Itália, França, Espanha, Alemanha e Países Baixos são os cinco países europeus com a maior probabilidade das pessoas serem roubadas. Mas o que fazer para se proteger (e permanecer com os seus objetos de valor) da ação dos batedores de carteira, também conhecidos como pickpockets no exterior. E quais os pontos turísticos em particular são mais focos de furtos? Clique a seguir na galeria.

© <p>Getty Images</p>