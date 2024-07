Ainda vale a pena viajar para a Argentina? - A Argentina é o segundo maior país da América do Sul e pode realmente ser descrita como uma nação de contrastes. Abrangendo a montanhosa região dos Andes a leste, os férteis Pampas de planície a oeste, a selva tropical úmida ao norte e as regiões subárticas da Patagônia ao sul, este é um destino feito para quem ama viajar. Além disso, o Real tem ainda mais valor por lá, o que aumenta ainda mais as vantagens (financeiras) para conhecer o atual campeão da Copa do Mundo. O patrimônio cultural, artístico e arquitetônico dos nossos hermanos é diversificado. O país foi influenciado primeiro pelo Império Inca e depois pelo domínio colonial espanhol. A capital do país, Buenos Aires, encapsula perfeitamente essa fusão inebriante de estilo e caráter, e serve como a porta de entrada ideal para o resto desta terra fascinante e extremamente atraente. Já está empolgado para seu próximo destino de férias? Clique na galeria e comece sua jornada para a Argentina!

© Getty Images