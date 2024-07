Como Veneza não afunda, mesmo com inundações tão frequentes? - Emergindo como uma miragem do Mar Adriático está uma cidade flutuante que desafia as expectativas da arquitetura. Ao flutuar acima da água, não é apenas um belo produto da arte renascentista; é um triunfo da engenharia medieval e um testemunho da engenhosidade humana que resistiu ao teste do tempo. Mas como é que esta cidade de mármore sobrevive há tanto tempo cima da água e com as ameaças constantes de inundações? E é verdade que Veneza está mesmo afundando? Clique nesta galeria para encontrar todas as respostas.

© <p>Shutterstock</p>