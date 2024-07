Sinais de que você está enfrentando baixa testosterona (mesmo que você seja mulher) - A testosterona é um dos hormônios mais importantes do nosso corpo. Nos homens, tem uma ampla gama de funções, desde o desenvolvimento de traços físicos masculinos até a regulação do humor e o aumento da libido. Nas mulheres, a testosterona não só desempenha um papel na libido, como também na saúde dos ossos e ovários. Os homens produzem uma quantidade muito maior de testosterona em comparação às mulheres, de modo que níveis menores do hormônio têm um impacto maior na saúde e no bem-estar deles. Nesta galeria, veja o que acontece quando os níveis de testosterona ficam baixos e como isso pode se manifestar através dos sintomas, em homens, mulheres e crianças.

© Shutterstock