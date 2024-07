Igualdade de gênero: Os melhores países para mulheres - Como está o mundo no que diz respeito à igualdade de gênero? Bem, até agora, nenhum país alcançou ainda a plena igualdade entre os s-xos. Na verdade, de acordo com o Fórum Econômico Mundial (FEM), o quadro é misto. Embora as coisas estejam a caminhar na direção certa, de acordo com o mais recente Índice Global de Desigualdade de Gênero, se persistir o atual ritmo de progresso, serão necessários 131 anos para alcançar a paridade total entre mulheres e homens (vale destacar que o relatório não leva em consideração pessoas não binárias e outras identidades de gênero). Entre os critérios levados em conta, a pesquisa analisa oportunidades econômicas, educação, saúde e liderança política. Com base nesses dados, vamos dar uma olhada nos 30 países com maior igualdade de gênero em 2023. Clique na galeria.

