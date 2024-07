Especialista revela o tipo de alimentos que não deve comer regularmente

Quer adotar uma alimentação saudável? Olivia Hedlund, terapeuta nutricional citada no Gloucestershire Live, enfatiza a importância de evitar alimentos que elevam drasticamente os níveis de açúcar no sangue, aumentam a fome e contêm componentes sintéticos que podem prejudicar o equilíbrio do seu corpo.

E quais são esses alimentos? Infelizmente para muitos, Hedlund menciona os cereais matinais. Por quê? "Começar o dia com um pico de açúcar no sangue não traz nenhum benefício para a saúde."

Ela explica que os cereais ricos em carboidratos e açúcar são rapidamente digeridos, o que resulta em um aumento temporário de energia seguido por um aumento da fome.

Embora reconheça que existem opções de cereais mais saudáveis, Hedlund aconselha a consumi-los com moderação, acompanhados de proteínas e gorduras, para equilibrar os picos de açúcar no sangue.

