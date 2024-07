Quatro signos que sofrem muitos desgostos amorosos; está na lista?

Você sente que está sempre com o coração partido? É provável que encontre seu signo nesta lista dos que sofrem mais desgostos amorosos. Tudo foi explicado no Astrotalk. Leia com atenção!

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

As pessoas desse signo são muito emotivas e sentem tudo, especialmente os desgostos amorosos, com muita intensidade. Infelizmente, sua natureza carinhosa as torna mais vulneráveis à dor emocional.

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

Os piscianos são sonhadores e românticos. Quase sempre criam expectativas irrealistas e, quando a realidade não corresponde aos seus sonhos, ficam com o coração partido.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Os librianos buscam sempre uma relação perfeita e harmoniosa. Fazem tudo pelo parceiro e, muitas vezes, acabam perdendo sua própria personalidade, "o que resulta em desgosto quando as coisas não funcionam".

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

As pessoas desse signo "amam profunda e intensamente". Têm muitas relações do tipo "tudo ou nada", o que pode levar a desgostos intensos.

Leia Também: Só querem confusão! Os signos mais conflituosos do zodíaco