Três problemas de saúde que pode pegar na piscina

Infelizmente, os mergulhos em piscinas públicas (e não só) podem deixá-lo mais vulnerável a certos problemas de saúde. "É possível contrair doenças relacionadas com a natação" e a partir da "água contaminada com germes", alerta um especialista em água do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, citado pelo HuffPost.

Jasen Kunz explica que esses problemas podem estar associados ao contato (ou inalação) com produtos químicos encontrados na água. Quer exemplos?

Entenda:

Diarreia: Quando alguém com diarreia tem um 'acidente' na piscina, todos ficam em risco. Segundo o especialista, "não é necessário que alguém tenha um acidente na água para que outros fiquem doentes". Infelizmente, "pequenas partículas de fezes podem sair do corpo das pessoas enquanto nadam", afetando os outros. Germes comuns na piscina incluem cryptosporidium, norovírus, giárdia, shigella e E. coli, que podem causar diarreia, náuseas, vômitos, febre ou dores de estômago.

Otite do Nadador: "É uma infecção causada por bactérias quando a água da piscina fica no canal auditivo externo", afirma Clare Rock, professora da Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins. Quando a água fica no ouvido por muito tempo, "desgasta a cera protetora e a pele, criando um ambiente úmido para as bactérias se multiplicarem".

Irritação dos Olhos, Erupções Cutâneas ou Tosse: De acordo com a especialista, "a irritação pode ocorrer quando o cloro da piscina se transforma em irritantes químicos ao se combinar com o suor, a urina e a sujeira". Erupções cutâneas e tosse estão associadas aos produtos químicos inalados.



Leia Também: Optometrista deixa aviso sério sobre o uso de lentes de contacto na praia