Truque dos chefs para usar as tábuas de cortar em segurança

Fica nervoso quando a tábua de cortar começa a deslizar? Não sabe como mantê-la estável enquanto a utiliza? Existe um truque simples recomendado por vários chefs e especialistas da Better Homes and Gardens, citados no Huffpost.

Basta colocar um pano de cozinha úmido por baixo da tábua. Isso mesmo, você leu certo.

Essa técnica cria fricção suficiente para impedir que a tábua deslize, reduzindo a possibilidade de acidentes com facas e evitando que os alimentos caiam no chão.

Quando terminar de usar a tábua, você ainda pode aproveitar o pano úmido para limpar migalhas e manchas.

