Como sobreviver a (quase) tudo: De desastres naturais a ataques! - Embora a maioria de nós não tenha passado por muitos cenários mortais, com certeza podemos, em algum momento, nos encontrar nesse tipo de situação ameaçadora. E a melhor maneira de aumentar as chances de sobrevivência é estar preparado para o pior. Desastres naturais são uma daquelas coisas que podem nos pegar de surpresa, mas o mesmo pode acontecer com um incêndio em seu prédio ou um ataque de animal durante as férias! Nesta galeria, analisamos alguns dos cenários mais perigosos possíveis e damos-lhe as ferramentas necessárias para sobreviver.

