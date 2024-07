Aprenda como fazer Brownie de Milho com Goiabada

Você gosta muito de brownie, mas está cansado dos mesmos sabores de sempre? Ensinamos a fazer Brownie de Milho com Goiabada, com chocolate branco na massa, a receita rende até 8 porções.

Para saber como fazer, confira a receita abaixo:

Brownie de Milho com Goiabada

Ingredientes:

1 lata de milho

½ xícara de leite

2 xícaras de chocolate branco picado

¾ de xícara de manteiga

2 xícaras de açúcar

4 ovos

1 colher de café de essência de baunilha

1 xícara de Farinha de Trigo Finna Tradicional

1 pitada de sal

½ xícara de farinha de milho fininha

1 colher de sopa de Margarina Puro Sabor

½ xícara de goiabada em cubos

Modo de Preparo:

- Escorra o milho e misture com o leite no liquidificador. Esprema até sair todo o caldo;

- Leve em fogo baixo até ficar parecendo uma canjica (cural);

- Derreta o chocolate com a manteiga em banho maria;

- Incorpore o açúcar, os ovos e a essência de baunilha;

- Acrescente o creme de milho frio com o sal e a farinha;

- Unte uma assadeira com margarina e farinha de milho;

- Coloque metade do conteúdo;

- Acrescente a goiabada em cubos e finalize com o restante do conteúdo;

- Leve para assar em 30 minutos em forno preaquecido a 180 graus.

Tempo de Preparo: 50 minutos

Rendimento: 6 a 8 porções