Coisas normais na Europa que (quase) todo o resto do mundo acha estranhas - A Europa é incrivelmente diversificada, com várias culturas e costumes em inúmeros países. Mas há algumas coisas que são bem diferentes do resto do mundo. Muita gente viaja para a Europa e fica perplexa com os diferentes costumes e normas sociais. E para onde o povo vai contar sobres suas experiências? Isso mesmo, para a internet! E essa é a diversão de viajar: a gente começa a ver os padrões e estilos de vida de outras pessoas e acaba abrindo a percepção que temos de nossas próprias vidas.

© Shutterstock