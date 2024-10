Acabe com a prisão de ventre; os 10 hábitos que vão fazer a diferença

A prisão de ventre, ou obstipação, é um problema frequente que pode ser amenizado com pequenas mudanças no dia a dia. "Trata-se da dificuldade em evacuar regularmente ou da incapacidade total de fazê-lo, afetando pessoas de todas as idades", explica a rede de saúde CUF.

O programa Today, do canal NBC, conversou com duas especialistas para descobrir quais mudanças podem ajudar a regular o intestino. A professora de gastroenterologia Ekta Gupta e a dietista Theresa Gentile compartilharam hábitos eficazes para lidar com a obstipação:

Beber mais água;

Consumir bebidas quentes;

Aumentar a ingestão de fibras;

Incluir frutas e vegetais hidratantes na dieta;

Consumir mais kiwi e ameixas;

Praticar mais exercício físico;

Adicionar alimentos com bactérias saudáveis para o intestino;

Melhorar a postura com a prática de ioga;

Tomar suplementos de fibra;

Optar por um café da manhã rico em fibras.

