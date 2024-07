No inverno, veja cuidados para evitar choques com equipamentos elétricos

Cai a temperatura e nada melhor que um banho quentinho e, por vezes, um aquecedor no quarto para garantir uma boa noite de sono.

Com a chegada do inverno, o uso de aparelhos elétricos como aquecedor e secador de cabelo, além de chuveiros em maior potência e temperatura, aumentam e a utilização sem cautela pode provocar danos nos equipamentos ou até incêndios. Para aqueles que adoram bancar o eletricista e colocar a mão na massa na hora da manutenção elétrica, é preciso atenção redobrada para realizar tais tarefas em casa, conforme explica a engenharia e coordenadora dos cursos de Engenharias da Anhanguera, Marcela Yumi Vilalba Onizuka.

“Ao lidar com eletricidade em casa, seguir algumas dicas pode evitar acidentes graves e até fatais. Desligar a energia, não apenas no interruptor, mas no disjuntor, é o ideal antes de realizar qualquer manutenção elétrica. Isso inclui até a troca de uma lâmpada por exemplo. O uso de equipamentos de proteção é essencial para evitar choques elétricos; lembrando sempre que a água é um excelente condutor de eletricidade e, portanto, reparos ou manuseio de tais equipamentos em locais com água ou com as mãos molhadas não são indicados”, destaca a engenheira.

A especialista explica que é necessário inspecionar regularmente fios e cabos elétricos para detectar danos ou desgastes. Fios expostos, descascados, ressecados ou que apresentam sinal de rompimento do isolante externo podem causar choques. Outro alerta, é conferir se os aparelhos estão conectados à voltagem correta, conforme especificado pelo fabricante, para evitar superaquecimento e choques. “Para não sobrecarregar as tomadas e benjamins (ou Ts), o uso de réguas facilita o dia a dia mas esses pontos podem gerar sobrecarga e aquecimento excessivo e isso pode causar sérios danos, como um curto-circuito ou até mesmo um incêndio. Para quem tem crianças em casa é essencial o uso de protetores de tomada para evitar que crianças encostem os dedos ou insiram objetos. Mantenha fios fora do alcance de crianças e animais pois ao serem rompidos, podem provocar graves acidentes”, completa.

A seguir a especialista dá dicas de como identificar os sinais de que um aparelho elétrico está prestes a dar problema e orienta sobre quais equipamentos de segurança utilizar em cada situação.

Quando é hora da manutenção?

Tomadas ou interruptores que estão quentes ao toque, cheiro de queimado ou descoloração;

Disjuntores que desarmam repetidamente sem motivo aparente podem indicar sobrecarga ou curto-circuito;

Luzes que piscam ou ficam mais fracas de forma irregular. Quando isso acontecer verifique se as lâmpadas estão corretamente encaixadas e, se o problema persistir, pode ser um sinal de fiação solta ou sobrecarga;

Sentir pequenos choques ao tocar em aparelhos ou tomadas pode indicar um problema de aterramento ou isolamento inadequado;

Cheiro de queimado, fumaça visível perto de equipamentos elétricos.

Nesse caso desligue a energia imediatamente e não use o equipamento até que seja inspecionado por um profissional.



Quais equipamentos usar?

Utilize tapetes isolantes se estiver trabalhando em superfícies condutivas. Além disso use apenas ferramentas com cabos isolados adequados para trabalhos elétricos, como alicates, chaves de fenda e descascadores de fios.

Óculos de segurança protegem os olhos contra faíscas, detritos e possíveis curtos-circuitos.

Calçados isolantes com solas de borracha ajudam a evitar choques elétricos, especialmente se você estiver em uma área úmida ou condutiva.

Use roupas de manga comprida e de materiais não condutivos. Evite roupas sintéticas que podem derreter em caso de arco elétrico.

Utilize ferramentas com cabos isolados, como chaves de fenda e alicates. Isso ajuda a prevenir choques ao manusear componentes elétricos.

Embora esses EPIs sejam comumente usados por eletricistas profissionais, sua utilização em casa ao realizar tarefas elétricas aumenta significativamente a segurança e ajuda a prevenir acidentes. Outra dica da especialista é escolher bem onde serão colocados os eletrodomésticos como secadores de cabelo, chapinha, barbeador e na cozinha os liquidificadores, sanduicheiras, airfryers e qualquer equipamento que precisa de energia elétrica. É necessário garantir que eles fiquem longe dos locais que tenha água. “Utilize apenas aparelhos elétricos que possuem certificação de segurança, como a certificação do Inmetro no Brasil. Garanta que você tem o conhecimento e a capacitação necessários para realizar o trabalho. Se não se sentir confiante ou não tiver a experiência necessária, contrate um eletricista profissional”, completa.