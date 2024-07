Qual planeta rege o seu signo e como ele influencia a sua vida! - A maioria de nós sabe qual é o nosso signo baseado na data do nosso nascimento. Mas mais que isso, normalmente já complica. Para entender melhor seu mapa astral, você também precisa saber seu ascendente, onde a Lua estava posicionada no momento do nascimento, o elemento associado ao seu signo, e especialmente o planeta pelo qual é governado. Cada signo do zodíaco é regido por um planeta ou corpo celeste do sistema solar e eles têm uma enorme influência sobre como os traços de cada signo são expressados. Aprender qual o seu Planeta Regente pode dar um novo significado e aumentar sua compreensão sobre seu perfil astrológico. Clique na galeria a seguir para entender como ele influencia a sua vida!

