Especialista sugere três exercícios simples para tonificar os abdominais

Um abdômen tonificado nunca foi, nem será, apenas uma questão estética. Ter uma barriga livre de gordura é um sinal de saúde, especialmente após os 50 anos, pois ajuda a proteger a coluna e evitar as dores nas costas que surgem com o tempo.

Os músculos do abdômen sustentam a parte superior do corpo, trabalhando junto com a lombar sempre que se agacha ou levanta de uma cadeira, por exemplo. "Queremos que os músculos do core sejam curtos e firmes. A firmeza proporciona estabilidade, mas os músculos ao redor precisam ser flexíveis", explica Marty Boehm, fisioterapeuta do Brigham and Women’s Hospital, nos Estados Unidos.

Por isso, Boehm desaconselha os abdominais tradicionais. "São perigosos", alerta, explicando que "os abdominais tradicionais treinam os músculos flexores do quadril". "Se esses músculos ficarem muito fortes, puxam a parte inferior das costas, aumentando a dor na região", acrescenta.

Com isso em mente, Boehm, especialista da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, elaborou uma lista de exercícios para fortalecer o abdômen de pessoas com mais de 50 anos, divulgada no portal da prestigiada instituição de ensino.

Confira:

1- Meia-ponte "É eficaz para manter a força do core, pois cria rigidez da caixa torácica até a pelve e em toda a zona do umbigo até as costas. A região se torna rígida, criando uma contração de todos os grupos musculares, como vestir um espartilho", explica.

2- Prancha "As pranchas criam contrações dos músculos do core, braço e ombro simultaneamente, deixando a pessoa em uma posição de flexão. O segredo é ficar o mais rígido possível, como uma prancha de madeira", recomenda Boehm.

3- Elevação do braço e perna opostos "Vai contraindo o core e os músculos do outro braço e perna, que precisam sustentar o corpo. Os movimentos devem ser lentos e controlados", orienta.

Além desses exercícios, é importante manter uma rotina de atividades físicas e uma alimentação equilibrada para garantir a saúde e o bem-estar.





