Veja como preparar uma deliciosa Lasanha Indiana

A lasanha, um dos tipos de massa mais consumidos no mundo. A origem da lasanha se dá entre os séculos XIX e XX, quando houve a imigração italiana e eles se instalaram em diversos países, incluindo o Brasil, levando consigo as receitas de massas.

Quer aprender a preparar uma releitura deste prato, que promete surpreender a todos? A sugestão é a Lasanha Indiana, com bastante curry em seu recheio.

É só colocar a mão na massa, convidar quem você ama para saborear essa lasanha que tem sabor e tem diferença.

Para aprender a fazer, confira a receita abaixo:

Lasanha Indiana

Ingredientes:

Molho Branco com Curry:

10 colheres (sopa) de Margarina Vitarella

10 colheres (sopa) de farinha de trigo sem fermento

4 litros de leite

3 colheres (sopa) de curry

sal, pimenta-do-reino e cominho a gosto

Recheio de Frango:

2 colheres (sopa) de óleo

500g de peito de frango, em lascas

1 colher (sopa) de curry

2 maçãs verde, em cubos

100g de uvas passas

sal, pimenta-do-reino e cominho a gosto

Para a Montagem:

1 embalagem de Lasanha Speciale Vitarella

500g de queijo branco, ralado grosso

queijo parmesão, ralado

Modo de Preparo:

Molho Branco com Curry

- Em uma panela média, aqueça a margarina e doure a farinha de trigo. Junte o leite aos poucos, mexendo sempre para não empelotar. Acrescente o curry, acerte o sal e tempere com a pimenta-do-reino e o cominho. Retire do fogo e reserve.

Recheio de Frango

- Em uma panela média, aqueça o óleo e refogue as lascas de frango. Acrescente o curry, acerte o sal e tempere com a pimenta-do-reino e o cominho. Junte os cubos de maçã, as uvas passas, acrescente ½ xícara (chá) de água e deixar refogar por 5 minutos. Retire do fogo e reserve.

Montagem

- Em um refratário grande e fundo, divida o molho branco com curry em 5 partes, as tiras de lasanha em 4 e o recheio de frango e o queijo branco em 2. Alterne as camadas de molho, massa e recheio da seguinte forma: molho branco com curry, queijo branco, tiras de lasanha, molho branco com curry, recheio de frango, tiras de lasanha, molho branco com curry, queijo branco, tiras de lasanha, molho branco com curry, recheio de frango, tiras de lasanha, molho branco com curry e finalmente queijo parmesão ralado. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (200ºC) por 50 minutos. Para dourar a superfície, retire o papel-alumínio 10 minutos antes de finalizar o tempo.

Dica: Para a lasanha ficar perfeita, coloque as tiras sempre entre os molhos e não se esqueça de utilizá-los ainda quentes. Para cada 500g de massa utilize no mínimo 3 ½ litro de molho. Querendo reduzir o tempo de preparo, deixe a lasanha montada por 10 minutos antes de levá-la ao forno.

Rendimento: 10 a 15 porções

Tempo de Preparo: 1 hora