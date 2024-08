Gases que não passam? Nutricionista recomenda trocas alimentares

Se você sente gases ou distensão abdominal após consumir certos alimentos, saiba que existem substituições alimentares que podem ajudar. No Instagram, a nutricionista Ana Rita Campos recomenda alimentos baixos em FODMAPs.

"A dieta FODMAP é indicada para pessoas que sofrem de diversas patologias digestivas, como doenças inflamatórias intestinais e síndrome do intestino irritável", explica ela. No entanto, essa dieta deve ser seguida com a orientação de um nutricionista.

Confira algumas substituições sugeridas:

Substitua alho e cebola por tomilho, açafrão, curry, páprica, orégano e pimenta;

Troque alho-poró, repolho e couve-flor por cenoura, berinjela, pepino, abobrinha, tomate e vagem;

Em vez de barras proteicas, opte por torradas com ovo mexido ou atum.

