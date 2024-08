Como distinguir acne hormonal de acne causada pelo stress

Existem múltiplos fatores responsáveis pelo aparecimento de acne no rosto. Por exemplo, em alguns casos, tem origens hormonais, mas em outros tipos de situações está associada ao stress. Michelle Henry, uma médica, citada na edição britânica da Vogue, explica que estas duas causas são frequentemente vistas como permutáveis, mas na realidade são muito diferentes.

De acordo com a médica, "a acne hormonal está muitas vezes ligada ao ciclo menstrual e aparece geralmente à volta da linha do maxilar e do queixo". Já a acne causada pelo stress pode "manifestar-se como uma mistura de pontos pretos, pontos brancos e espinhas inflamadas".

David Kim, um dermatologista, citado na mesma revista, afirma que a maior diferença entre a acne causada pelo stress e as restantes "é a quantidade de acne que se tem de uma só vez". Explica ainda que "ocorre de forma mais aguda e rápida do que as espinhas normais" e, além disso, "aparece em grande número ao mesmo tempo e podem ser dolorosas, vermelhas e inflamadas."

Leia Também: Para ter rins saudáveis, é melhor evitar estes alimentos