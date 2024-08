Ozempic: O que acontece quando a pessoa para de tomar o remédio para emagrecer? - De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), aproximadamente 42% dos americanos são obesos e 65% dizem que a força de vontade por si só não é suficiente para a maioria das pessoas que estão tentando perder peso. Embora remédios auxiliares para emagrecer já existam há décadas, uma nova classe de medicamentos, incluindo marcas como Ozempic e Wegovy, cresceu em popularidade. Cerca de um em cada oito adultos americanos usou drogas do gênero para afinar a silhueta, mas fatores como custo, escassez de medicamentos e efeitos colaterais fizeram com que muitas pessoas parassem. Mas o que acontece com o seu corpo quando você para de tomar remédios para perder peso? Clique na galeria para descobrir.

© <p>Shutterstock</p>