Tempero indispensável na sua cozinha é antioxidante e ajuda na digestão

Se você ainda não experimentou o chá de louro, pode ser hora de começar. Em entrevista, a nutricionista clínica Priscilla Dias destaca quatro benefícios dessa bebida.

Segundo Priscilla, o chá de louro pode ajudar a aliviar problemas estomacais e melhorar a digestão devido às suas propriedades carminativas, que combatem gases e inchaço.

Além disso, as folhas de louro são ricas em antioxidantes que ajudam a proteger as células do corpo ao combater os radicais livres.

A nutricionista também menciona que o aroma do chá pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade.

Por último, estudos sugerem que o chá de louro pode ter atividade antimicrobiana contra alguns patógenos, oferecendo mais um benefício para a saúde.

