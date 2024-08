Como o consumo de álcool pelo pai pode afetar o desenvolvimento do bebê - A maioria das pessoas sabe que o consumo de álcool durante a gravidez pode causar sérios danos ao desenvolvimento do feto. Diversas campanhas de saúde pública enfatizam que não existe uma quantidade segura de álcool que possa ser ingerida durante a gestação. As evidências são claras e apontam para uma série de sintomas que caracterizam a Síndrome Alcoólica Fetal (SAF), um amplo espectro de problemas causados pelo consumo de álcool durante a gravidez. No entanto, os cientistas agora estão começando a explorar o papel do pai e seus hábitos de consumo de álcool, e os resultados podem ser surpreendentes. Curioso? Continue lendo para descobrir mais.

