Sintomas que indicam problemas no coração e você nem desconfiaria - Cuidar da saúde do coração é de vital importância para o seu bem-estar e, infelizmente, as doenças cardíacas são uma das maiores causas de mortes. No geral, essas enfermidades se desenvolvem de forma gradual ao longo de anos e até décadas. A boa notícia é que elas podem ser evitadas com algumas mudanças no estilo de vida. Inclusive, o apresentador Otaviano Costa descobriu por acaso que tinha problema cardíaco grave e precisou ser internado imediatamente. Em entrevista ao 'Fantástico', o marido de Flávia Alessandra revelou que estava viajando com a família "e uma dorzinha pequena começou a surgir aqui na minha costela". Por conta desse incômodo nas costas, ele foi ao médico, fez um ecocardiograma e teve o diagnóstico de um aneurisma da artéria aorta, já em estágio avançado. Costa foi submetido a uma cirurgia e felizmente está bem. Clique na galeria para descobrir outros 30 sinais (muitos inesperados) de que você pode ter problemas de coração.

© Shutterstock