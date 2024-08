Receita: Torta de Frango ao Creme de Milho com Cream Cracker

Gosta de reunir a família e amigos para servir receitas deliciosas? Então veja como prepara uma saborosa torta de frango com um toque especial: creme de milho e obiscoito Cream Cracker.

Para aprender como fazer, confira o modo de preparo abaixo:

Torta de Frango ao Creme de Milho

Ingredientes:

1 pacote de Biscoito Cream Cracker Fortaleza

3 colheres (sopa) de Margarina Puro Sabor sem sal

1vidro de requeijão light (200 ml)

1 lata de creme de leite light

1 lata de milho verde drenado

1 peito de frango cozido e desfiado

Sal, pimenta e ervas a gosto

Modo de Preparo:

- Cozinhe o frango em água e sal.

- Desfie, tempere com pimenta-do-reino, sal e ervas ao seu gosto e reserve.

- Triture e amasse bem os biscoitos, junte a manteiga e misture com as mãos.

- Forre uma forma de aro removível com esta massa e leve ao forno preaquecido (180° C) de 10 a 15 minutos. Prepare o creme, batendo os demais ingredientes no liquidificador até formar uma pasta homogênea.

- Misture ao frango desfiado, acerte o sal e derrame sobre a massa pré-assada.

- Leve ao forno coberta com papel alumínio por 15 minutos.