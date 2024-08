Doenças que pareciam erradicadas, mas que estão voltando com força - Enquanto o mundo estava preocupado em 2020 e 2021 com a Covid-19, muitas outras doenças ficaram em segundo plano. Com o contato de pessoa a pessoa severamente restrito, a oportunidade de transmitir uma infecção foi reduzida e não houve (felizmente) nenhum grande surto além do coronavírus que abalou o sistema de saúde global. Mas 2022, por outro lado, foi marcado pelo surto de novas doenças, como a mpox (anteriormente conhecida como "varíola dos macacos"), bem como o ressurgimento do sarampo e poliomielite em lugares onde pensávamos que estavam ultrapassados. Embora alguns desses surtos tenham durado pouco, os especialistas acreditam que muitas das enfermidades que vimos ressurgir em 2022 e 2023 vão se fortalecer em 2024. Um exemplo disso é a própria mpox, que voltou a preocupar o mundo. Preocupado? Com razão! Na galeria, saiba quais as doenças perigosas que pareciam erradicadas, mas voltaram com força nos últimos anos.

