Adeus, refluxo! O remédio natural que vai fazer a diferença

"O refluxo do conteúdo do estômago para o esôfago é um processo fisiológico que ocorre praticamente em todas as pessoas, várias vezes ao dia, sobretudo após as refeições, e de modo assintomático", explica o portal da grupo de saúde CUF.

Lindsey Wohlford é dietista e ao 'HealthDigest' revelou um remédio natural bastante eficaz e que pode ajudar no tratamento do refluxo. Diz que consumir vinagre de maçã é um truque ideal.

"O vinagre de maçã contém ácido acético, potássio e polifenóis, um tipo de antioxidante que melhora a saúde e o bem-estar geral", começa dizendo.

Explica que é feito a partir de maçãs fermentadas e é este processo que traz benefícios para a saúde.

Deve ter atenção para usar um vinagre não filtrado, que mostra a presença de bactérias benéficas. "São bactérias boas, conhecidas como probióticos, que podem ajudar na digestão e a ter um microbioma intestinal equilibrado."

Assim, para tratar o refluxo, deve diluir uma colher de sopa de vinagre de maçã em água e beber antes das refeições.

