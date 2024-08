Sabia que uma pessoa pode ter dois signos solares ao mesmo tempo?

Se você está familiarizado com a astrologia, então provavelmente já ouviu falar sobre as cúspides. Os signos solares (signos do zodíaco) mudam todos os meses, mas algumas pessoas nascem perto do período de transição entre dois signos solares diferentes. Este intervalo de dias anteriores é a que se refere a "cúspide", e às vezes esses indivíduos podem ter as características de ambos os signos do zodíaco.

Mas você está familiarizado com as 12 cúspides e o que elas realmente significam? Quais são os traços de personalidade e as "datas" de quem nasce na transição de um signo para o outro? Clique na galeria para saber mais, inclusive se você é influenciado literalmente por dois signos!