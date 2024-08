Como ocorre a recuperação muscular após competições intensas

Quem nunca lamentou pelo afastamento de um atleta preferido que, devido a uma lesão, precisou se ausentar das competições por semanas ou até meses? A realidade é que atletas frequentemente enfrentam esses problemas devido às microlesões nas fibras musculares causadas por exercícios intensos ou não habituais. Esse processo, conhecido como dor muscular de início tardio (DOMS), resulta da inflamação e reparação das fibras danificadas.

Fisioterapeuta e coordenadora do curso de Fisioterapia da Faculdade Anhanguera, Marlla Souza explica que diferentes fatores podem desencadear tais lesões e que A recuperação muscular é um processo vital para manter a saúde e a performance atlética, especialmente após atividades físicas intensas. “O acúmulo de ácido lático durante o exercício também pode contribuir para a sensação de desconforto. Além disso, a falta de preparo adequado ou o aumento abrupto na intensidade do treino podem exacerbar essas dores. A recuperação e o descanso são essenciais para minimizar esses efeitos e promover a regeneração muscular”, ressalta a profissional.

Recuperação muscular refere-se ao processo pelo qual o corpo repara e regenera os músculos após esforço físico. A recuperação é o mecanismo pelo qual as fibras se curam e se fortalecem, resultando em ganho de força e resistência. “Após a atividade física, o corpo inicia uma resposta inflamatória para reparar as microlesões musculares. Isso envolve o envio de células imunes e nutrientes para a área afetada. O corpo começa a sintetizar novas proteínas para reparar as fibras musculares danificadas. Enquanto isso, as reservas de glicogênio (a forma de armazenamento de carboidratos nos músculos) são reabastecidas através da ingestão de alimentos ricos em carboidratos e a hidratação é restaurada para compensar a perda de fluidos durante o exercício, essencial para o funcionamento ótimo das células musculares”, esclarece Marlla.

A recuperação adequada não apenas previne lesões, mas também melhora a performance geral. A especialista destaca que uma estratégia de recuperação eficaz deve incluir várias abordagens integradas, como reidratação e nutrição, descanso e sono, técnicas de relaxamento e alongamento, além de fisioterapia e massagens.

Quando a recuperação muscular é necessária?

Após atividades intensivas: A recuperação é particularmente importante após treinos ou competições intensas, quando as fibras musculares foram submetidas a estresse significativo.

Após exercícios de alta intensidade: Atividades que envolvem levantamento de peso, sprints ou treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) demandam um período de recuperação adequado para evitar o overtraining e reduzir o risco de lesões.

Entre sessões de treino: Mesmo entre sessões regulares de treinamento, é fundamental permitir tempo suficiente para recuperação para garantir que os músculos possam se reparar e se fortalecer antes do próximo esforço.

Para prevenção de lesões: A falta de recuperação pode levar ao acúmulo de fadiga muscular, aumentando o risco de lesões e diminuindo o desempenho geral. Técnicas adequadas de recuperação ajudam a prevenir esses problemas.

