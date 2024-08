Os surpreendentes benefícios do MAU humor! - Quando se trata de olhar para a ampla gama da experiência humana, os maus humores definitivamente recebem uma má reputação. Tendemos a tratar emoções "negativas" como tristeza, decepção e raiva como inerentemente inúteis e tentamos nos livrar delas o mais rápido possível. Esta é uma tendência muito natural e que todo mundo faz de vez em quando. Pesquisas sugerem, no entanto, que há algo a ser ganho ao abraçar emoções consideradas negativas e reconhecer seu valor inerente. Confira esta galeria para conhecer os benefícios surpreendentes do mau humor!

