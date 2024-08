O método perfeito para ter cachos definidos e ondas perfeitas! - Se você tem cabelos ondulados ou cacheados, de vez em quando pode notar que suas madeixas ficam com frizz ou que seus cachos não estão tão definidos. É aqui que entra o método curly girl. Embora variações da rotina existam há décadas, a hairstylist Lorraine Massey levou o método curly girl para públicos mais amplos. E ele se tornou particularmente popular ao longo da década de 2010. Ao adotar a abordagem, as usuárias se beneficiam de cabelos mais saudáveis, com ondas ou cachos mais definidos. Mas o que é o método perfeito para cabelos cacheados, realmente? Esta galeria contém tudo o que você precisa saber para começar. Clique para saber mais.

