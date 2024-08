Sempre com vontade de fazer xixi no meio da noite? O que pode ser... - Não importa se você é jovem ou velho: muitas pessoas acordam no meio da noite com vontade de fazer xixi. De fato, a necessidade de sair da cama para u rinar pode atrapalhar o sono. E antes que perceba, você está de volta à cama e lutando para dormir mais, observando o relógio e lembrando que falta pouco tempo para se levantar. Mas há algo que possa ser feito para interromper essa vontade de ir ao banheiro? Clique para descobrir por que você precisa fazer xixi no meio da noite e o que pode fazer a respeito.

© <p>Shutterstock</p>