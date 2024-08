Dicas muito úteis para mudar de carreira! - Já foi o tempo em que as mudanças na carreira eram coisas raras. Antigamente, a maioria das pessoas escolhia seu caminho no início dos vinte e poucos anos e ficava nesse caminho até a aposentadoria. Este já não é mais o caso; mudanças na carreira são comuns e até desejadas. De fato, à medida que o mercado de trabalho evolui, mais e mais pessoas estão fazendo mudanças e é cada vez mais comum uma pessoa ter múltiplas carreiras na vida. Mas, apesar de ser comum, mudar de carreira não é necessariamente algo fácil de fazer. A mudança sempre vem com seus desafios e entrar em um novo caminho na carreira não é diferente. Nesta galeria, conheça algumas dicas de ouro sobre como mudar de carreira!

© <p>Shutterstock</p>