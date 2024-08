Quer ter uma alimentação mais saudável? Não pode esquecer os alimentos ricos em fibra! É muito importante para o funcionamento do corpo. Quando não consome suficiente o corpo manifesta-se com sintomas incômodos. Quer exemplos? Especialistas, citados no Huffpost, agregador de blogues, mencionaram alguns.

Três sinais de que não inclui fibra suficiente na alimentação:

Sofre de obstipação . "É o sinal número um de que alguém tem uma ingestão inadequada de fibras", afirma Ben-Asher, uma nutricionista. Isto acontece porque "a ingestão inadequada de fibras torna muito mais difícil a passagem das fezes pelo trato gastrointestinal e cria movimentos intestinais mais infrequentes";

Fica com fome pouco tempo depois de comer . Segundo Veronica Mullins, um professor associado da Escola de Ciências Nutricionais e Bem-Estar da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, "um dos grandes benefícios da fibra é que ajuda realmente a sentir-se cheio e a sentir-se cheio durante mais tempo".

Sintomas digestivos incómodos como cólicas, inchaço e gases . Geralmente "a fibra alimentar ajuda a manter um trato gastrointestinal muito, muito saudável", acrescenta Ben-Asher.

