Especialista alerta para quatro sintomas de Alzheimer antes dos 30 anos

O Alzheimer não afeta apenas os idosos. A doença pode se manifestar a partir dos 30 anos, e por isso é crucial estar atento a sinais de alerta além da perda de memória.

Em um artigo publicado no portal The Conversation, o professor Mark Dallas, da Universidade de Reading, no Reino Unido, ressalta que, embora os casos sejam raros, o Alzheimer tende a aparecer após os 50 anos. Ele também menciona que jovens podem apresentar outros sintomas, como dificuldades de atenção, menor capacidade de gesticulação com as mãos, perda de consciência espacial e níveis elevados de ansiedade.

Vale lembrar que o termo "demência" é genérico e engloba uma série de doenças caracterizadas por alterações cognitivas, incluindo perda de memória, mudanças na linguagem e desorientação temporal ou espacial. Embora não haja tratamento para a maioria dos casos, estudos mostram que cerca de 40% das demências, incluindo o Alzheimer, a forma mais comum, podem ser prevenidas ou retardadas.

A Organização Mundial da Saúde estima que há 47,5 milhões de pessoas com demência em todo o mundo. Esse número pode alcançar 75,6 milhões em 2030 e quase triplicar até 2050, chegando a 135,5 milhões.





