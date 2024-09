O estilo de cabelo ideal para você, de acordo com o seu signo! - Já sentiu que precisava de uma mudança? E essa vontade começou pelo cabelo? Experimentar com o cabelo é bom demais porque ele cresce de novo. Nada está completamente arruinado por muito tempo e, mesmo que a gente não goste do resultado (ou estranhe no começo), sempre dá para usar acessórios e ficar ainda mais glamourosa. Todas somos livres para usar nosso cabelo como quisermos e experimentar bastante. Os astrólogos dirão, no entanto, que a maneira como a gente deve usar o cabelo está escrito nas estrelas! Na galeria, descubra qual é o melhor estilo de cabelo para você, de acordo com seu signo astrológico!

© Shutterstock