Aprenda a fazer salada fria de Penne com frango

Está com sobras de frango na geladeira e não sabe como utilizar? Fique tranquila! Com as sobras desse frango é possível preparar um prato maravilhoso. Para te ajudar a não desperdiçar o alimento, a Adria te ensina a preparar uma Salada Fria de Penne com Frango. A receita é finalizada com queijo de cabra, ideal para servir como acompanhamento ou comê-la como prato principal.

Para aprender a fazer, confira a receita abaixo:

Salada Fria de Penne com Frango

Ingredientes:

1 embalagem de Penne Grano Duro Adria

1 colher (sopa) de sal

8 colheres (sopa) de azeite

suco de 3 limões

200 g de damasco seco cortado em tiras

100 g de noz-pecã quebradas grosseiramente

2 maçãs Fuji com casca, cortadas em palitos

6 xícaras (chá) de peito de frango assado e desfiado (600g)

1 xícara (chá) de folhas de hortelã picadas

250 g de queijo de cabra cremoso esfarelado

Modo de Preparo:

- Em uma panela grande, ferva 5 litros de água com o sal. Cozinhe a massa durante o tempo indicado na embalagem ou até que esteja “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida.

- Escorra imediatamente, passe por água fria e reserve em uma tigela grande. Regue com o azeite e mexa bem.

- Misture o suco de limão aos palitos de maçã, para evitar que escureçam e, então, junte à massa. Acrescente o damasco, a noz-pecã, o frango e a hortelã. Misture bem para que todos os ingredientes fiquem bem distribuídos e, por último acrescente o queijo de cabra, misturando delicadamente.

- Cubra com filme-plástico e leve à geladeira por 1 hora ou até o momento de servir.

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: 40 minutos + tempo de geladeira

Dica do Chefe: aproveite sobras do frango assado para preparar essa receita!