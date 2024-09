Por que o seu filho não lhe ouve? As principais razões e o que fazer! - Você está com dificuldades para fazer seu filho lhe ouvir? Se sim, você não é o único. Mães e pais em todo o mundo lutam com crianças desobedientes que não querem ou escolhem não escutá-los. Nesta galeria, você encontrará 13 motivos comuns pelos quais as crianças não ouvem os pais e dicas para resolver esse problema. Se você não tem certeza do que fazer para melhorar as habilidades de escuta do seu filho, essa lista é para você!

© <p>Shutterstock</p>