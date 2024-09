Veja como fazer uma máscara capilar usando azeite

Pontas estragadas? Há uma máscara caseira que resolve este problema de forma muito econômica.

Em um recipiente, misture o azeite de oliva extra virgem com condicionador ou máscara. Adicione duas a três colheres de sopa de cada um, dependendo do comprimento do seu cabelo.

Aplique a máscara no cabelo limpo, desembaraçado e ainda úmido, do meio às pontas.

Faça uma trança ou coque no cabelo e deixe a mistura atuar durante meia hora. Depois, basta enxaguar com água morna, sem usar champô. Penteie o cabelo, como de costume.

Faça esta máscara uma vez por semana. Com o tempo, reduza para para uma ou duas vezes por mês.

