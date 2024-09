Três mudanças que pode fazer no quarto para dormir melhor

Para garantir uma boa noite de sono, é importante ajustar alguns aspectos da decoração, disposição e mobília do quarto. Parece incrível? Andrew Pharis, arquiteto e especialista em interiores, citado pelo site de Martha Stewart, afirma que "os ambientes em que vivemos têm um grande impacto em nossa saúde mental e bem-estar geral".

Com isso em mente, Pharis e outros especialistas sugerem três mudanças simples que podem melhorar significativamente a qualidade do seu sono. Confira!

Três ajustes para um sono melhor no quarto:

Elimine a bagunça: Sydney Levy, designer de interiores, recomenda remover o "lixo visual" que pode aumentar o estresse. Dedique "30 minutos por mês" para organizar e limpar o ambiente.

Bloqueie fontes de luz: Escolher as opções certas pode ajudar a controlar a luz e reduzir o ruído externo. Invista em cortinas ou persianas opacas para criar um ambiente escuro e relaxante.

Opte por cores relaxantes: "Mantenha as cores do quarto e da decoração em tons neutros. Embora você possa adicionar cor em pequenos detalhes, evite usar muitas cores fortes no espaço de dormir, pois elas podem afetar a qualidade do sono."

Leia Também: Roncos altos e má noites de sono? Entenda se você pode estar com apneia