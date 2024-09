Como parar de roer as unhas? Dicas para evitar problemas de saúde

Roer as unhas é um hábito comum que pode ter diversas origens, sendo a ansiedade uma das causas mais frequentes. Além de prejudicar a saúde dos dentes, essa prática pode contribuir para a entrada de bactérias no organismo, aumentando o risco de infecções e outros problemas.

Para ajudar a interromper esse comportamento, a médica Nicole Mackie oferece duas recomendações à revista Parade. A primeira é o uso de verniz para unhas. Pode-se optar por um verniz comum ou um especializado, que tem um sabor desagradável. Caso não goste de cores, uma opção transparente também é eficaz. "O sabor ruim pode desencorajar a prática, e é importante lembrar que você está levando germes para a boca", explica a médica.

A segunda sugestão é manter as unhas bem curtas. "Com as unhas sempre aparadas, não há nada para roer", afirma Mackie. Manter as unhas cortadas regularmente pode ajudar a reduzir a tentação e promover um hábito mais saudável.

Além dessas dicas, adotar técnicas de gerenciamento de estresse e procurar alternativas para lidar com a ansiedade também pode ser útil. Consultar um terapeuta ou psicólogo pode fornecer estratégias adicionais para enfrentar a ansiedade e reduzir o impulso de roer as unhas.

