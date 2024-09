Como escolher o melhor assento no avião para dormir, trabalhar ou relaxar

Muitas vezes, ao fazer o check-in, dependendo da companhia aérea, você pode não ter a opção de escolher o assento. Mas, se essa escolha for possível, qual lugar você prefere? Existem alguns fatores que podem influenciar essa decisão.

A revista Travel+Leisure conversou com três viajantes frequentes e profissionais da aviação para entender as escolhas que fazem, de acordo com o que pretendem fazer durante o voo. Por exemplo, qual o melhor lugar para dormir? E para trabalhar? Confira as dicas.

Para dormir

Se você gosta de aproveitar o voo para descansar, a melhor opção é o assento na janela. É importante observar para qual lado você costuma se virar ao dormir. "Costumo inclinar para a direita quando adormeço, especialmente em voos longos", contou Dominika Dryjski, diretora de operações da TravMedia.

Para admirar a paisagem

A janela também é a escolha ideal para quem quer aproveitar a vista. "É sempre uma boa forma de começar uma viagem", diz Richard Campbell, fundador da plataforma de viagens 10Adventures.

Para trabalhar

Aqui, o primeiro passo é levar em conta qual é sua mão dominante. "Como destro, prefiro sentar no lado esquerdo do avião, em um assento no corredor. Isso facilita bastante o uso do computador", explica John Lyotier, CEO da TravelAI.

