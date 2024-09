30 mentiras que as pessoas ainda acreditam (inclusive você)! - Você já aprendeu algo e depois percebeu que era simplesmente uma lenda com pouca ou nenhuma verdade por trás disso? Sim, há mitos em todo o mundo, e muitas vezes nos dizem coisas que não são realmente fatos. Desde a crença de que morcegos são cegos até a ideia de que depilar as axilas faz com que os pelos cresçam mais grossos, somos constantemente bombardeados com informações que, ao serem analisadas de perto, se revelam falsas. Nesta galeria, exploraremos 30 mitos comuns e as verdades por trás de cada um deles.

© <p>Shutterstock</p>