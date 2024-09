Acabou o expediente? Países onde se pode desconectar do trabalho completamente - Já ouviu falar? A Austrália está entre aos últimos países a aprovar lei de direito à desconexão. Mas o que é isso? Bem, essa lei torna ilegal (na maioria dos casos) que um empregador entre em contato com um funcionário durante suas horas de folga, o que pode incluir licença, férias e horas após o expediente. Ou seja, o empregado não precisa responder aquela mensagem ou ligação do seu chefe ou da empresa. Os países nesta galeria já colocaram em prática esse direito do colaborador de se desconectar completamente do trabalho em seu tempo livre. Então, curioso sobre quais nações priorizaram a saúde e o bem-estar dos trabalhadores com a lei do direito à desconexão? Clique agora!

© <p>Shutterstock</p>