Como proteger sua saúde diante da péssima qualidade do ar no Brasil

O Brasil enfrenta uma preocupante deterioração na qualidade do ar em diversas regiões, com cidades como São Paulo atingindo níveis "insalubres" de poluição, segundo o índice de qualidade do ar do site suíço IQAir, e Porto Velho apresentando ainda mais contaminação. Contribuem para a crise as altas temperaturas, baixa umidade e fumaça de incêndios que se espalham por 60% do território nacional. Alertas meteorológicos apontam para riscos à saúde em várias partes do país, reforçando a necessidade de cuidados especiais em tempos de clima seco e poluído.

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) houve um aumento de 100% nos focos de incêndio ante o mesmo período em 2023, enquanto a fumaça resultante espalhou-se por 60% do território nacional, afetando gravemente a qualidade do ar em diversas regiões. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de "perigo" e "grande perigo" em razão da baixa umidade do ar em várias regiões, incluindo a região Nordeste.

A poluição do ar pode causar sintomas inespecíficos como mal-estar, dor de cabeça, irritação nos olhos e garganta. Os efeitos na saúde não se restringem aos sintomas inespecíficos. A resposta inflamatória no sistema respiratório, causada pela inalação de poluentes no ar, pode prejudicar o funcionamento dos pulmões e do coração. Observa-se também o agravamento das alergias respiratórias, diminuição da capacidade pulmonar em crianças e portadores de doenças respiratórias crônicas como asma e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), bronquite e enfisema.

A OMS reconhece que a poluição do ar é um fator de risco crítico para doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), causando cerca de um quarto (24%) das mortes por doenças cardíacas, 25% por acidentes vasculares cerebrais, 43% por doença pulmonar obstrutiva crônica e 29% por câncer de pulmão.

Dicas de cuidados para enfrentar o tempo seco e a poluição

Diante dessa realidade, é fundamental adotar cuidados para proteger a saúde, especialmente em períodos de clima seco e poluído. Aqui estão algumas dicas para enfrentar esses dias difíceis:

Manter atenção a crianças e idosos: são os grupos mais susceptíveis aos acometimentos de problemas respiratórios

Usar roupas leves e soltas, preferencialmente de algodão, e que evitem o aumento da temperatura corporal

Não fume e evite contato com fumaça de tabaco.

Mantenha sua vacinação em dia: A poluição do ar também pode causar doenças do sistema respiratório, incluindo resfriados, gripes, amigdalites, faringites, otites, sinusites e agravar doenças já instaladas, como pneumonias e tuberculose.

Beba muita água: Manter o corpo hidratado é essencial para combater os efeitos da poluição e do ar seco. Beber água ajuda a manter as vias respiratórias hidratadas e facilita a eliminação de toxinas do corpo.

Durma em local umedecido: Utilize toalhas molhadas, reservatórios de água ou umidificadores no ambiente onde dorme para aumentar a umidade do ar. Isso pode ajudar a reduzir a irritação das vias respiratórias.

Mantenha a casa limpa: Evite o acúmulo de poeira em casa, que pode agravar problemas respiratórios. Utilize panos úmidos para limpar móveis e pisos, reduzindo a quantidade de partículas em suspensão.

Use máscaras de proteção ao ar livre: Máscaras com filtro, como as do tipo N95, podem ajudar a reduzir a inalação de partículas nocivas presentes no ar.

Pratique exercícios físicos no início da manhã ou no final da tarde:

Durante os períodos de menor poluição, como no início da manhã ou no final da tarde, é mais seguro praticar atividades físicas ao ar livre.

Evite banhos quentes e demorados: Banhos quentes e prolongados podem ressecar ainda mais a pele, que já tende a ficar seca em climas áridos. Prefira banhos rápidos e com água morna.

Monitore a qualidade do ar: Acompanhe a qualidade do ar na sua região por meio de aplicativos ou sites como o IQAir. Se os níveis estiverem altos, evite atividades ao ar livre e feche janelas e portas.

Hidrate a mucosa nasal: Quando a umidade no ar está reduzida, a produção de muco pelas mucosas também diminui. Isto deixa o nosso corpo mais suscetível ao ataque de agentes externos nocivos. Lavar o nariz com soro fisiológico várias vezes ao dia com técnica adequada ajuda na hidratação da mucosa nasal e melhora a sensação de entupimento nasal. Consulte um médico se necessário.

Aposte em alimentos frescos: Consuma alimentos frescos, como frutas e vegetais, para fortalecer o sistema imunológico e ajudar o corpo a lidar com os efeitos da poluição.

Adotar essas práticas pode ajudar a minimizar os impactos negativos do ar seco e poluído em sua saúde.