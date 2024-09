Saiba o sintoma de hepatite C que não deve ignorar, alerta médico

Há diferentes tipos de hepatite, sendo a hepatite C uma das mais conhecidas e frequentes. De acordo com a rede de saúde CUF, a hepatite C pode evoluir para doenças hepáticas graves, sendo a principal causa de câncer no fígado e uma das principais responsáveis pela cirrose.

Em entrevista à revista Parade, o médico Matthew Mintz destaca um sintoma que frequentemente é subestimado nos estágios iniciais da doença: a fadiga, que pode vir acompanhada de dores nas articulações. "Nos primeiros seis meses, a hepatite pode se manifestar com sintomas semelhantes aos da gripe, como febre, cansaço extremo e dores musculares", explica Mintz.

Ele também alerta que, em muitos casos, a hepatite pode não apresentar sintomas evidentes. A fadiga pode ser confundida com o início de uma gripe ou resfriado. Além disso, o médico ressalta que a dor abdominal pode ser um sinal importante. "Quando a cirrose está em desenvolvimento, os sintomas podem incluir icterícia e inchaço abdominal", afirma ele.

Leia Também: Hepatites: prevenção e vacinação são essenciais para conter disseminação