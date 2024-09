Para comer sozinho ou acompanhado: Cookie com Creme de Avelã

Está a fim de um docinho para comer enquanto assiste um filme ou até mesmo dividir com a galera num belíssimo café da tarde? Para te inspirar, ensinamos a fazer Cookie com Creme de Avelã, que fica crocante por fora e macio por dentro.

Para aprender a fazer, confira o modo de preparo abaixo:

Cookie com Creme de Avelã

Ingredientes

100g de Margarina Puro Sabor

2 xícaras de Farinha de Trigo Finna Tradicional

1 xícara de açúcar

2 ovos

1 colher (de chá) de essência de baunilha

1 colher (de chá) de bicarbonato de sódio

1 xícara de gotas de chocolate

Creme de avelã a gosto para o recheio

Modo de preparo

- Utilize a batedeira para bater a margarina e o açúcar. Ao criar uma massa homogênea, acrescente os ovos e a essência de baunilha e bata até misturar;

- Em outro recipiente, misture a farinha Finna e o bicarbonato de sódio. Una as duas massas aos poucos e misture até incorporar. Depois, acrescente as gotas de chocolate e misture;

- Com uma colher (de sopa) de massa, modele uma bolinha, amasse e coloque 1 colher (de sobremesa) de creme de avelã no meio. Modele uma bolinha novamente até cobrir o creme de avelã;

- Faça isso com toda a massa e depois coloque em uma forma untada. Asse em forno pré-aquecido a 180ºC de 12 a 14 minutos.

Tempo de Preparo: 45 minutos

Rendimento: 20 a 25 porções