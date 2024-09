Os novos Patrimônios Mundiais da UNESCO de 2024 e um é brasileiro! - A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) adicionou recentemente 24 novas propriedades à sua lista de Patrimônios Mundiais. Esses tesouros nacionais promovidos a marcos da humanidade variam de uma mina de ouro no Japão, passando por um parque nacional no Brasil a um palácio na Alemanha e uma estrada romana na Itália. Além disso, dois locais que já desfrutam da proteção da UNESCO foram estendidos. Então, quais foram as outras maravilhas inscritas e onde esses locais de importância histórica e cultural do mundo estão situados? Clique na galeria e navegue pelos últimos Patrimônios Mundiais listados pela UNESCO.

© Shutterstock