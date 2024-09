O que aconteceu com o buraco na camada de ozônio? - Na virada do século XXI, grande parte da conversa ambiental era sobre o buraco na camada de ozônio. Houve um pânico compreensível depois que foi descoberto na década de 1980 que certos produtos químicos feitos pelo homem estavam causando o esgotamento da camada protetora da Terra. Nos últimos anos, no entanto, a conversa é muito mais sobre mudanças climáticas e mal ouvimos falar sobre a camada de ozônio. O que nos deixa pensando: o que aconteceu com o buraco na camada de ozônio? Bateu a curiosidade também? Na galeria, descubra se o buraco ainda existe.

© Shutterstock