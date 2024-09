Quatro dicas para estar protegido contra os germes nos aviões

Muitos não sabem, ou simplesmente ignoram, que "os aviões criam um ambiente propício para a disseminação de vírus", afirma o médico Nicholas Testa, em entrevista ao BestLife. Ele também destaca que "os aviões facilitam a transmissão de germes e vírus de uma pessoa para outra".

Aqui estão algumas dicas para se proteger de germes durante os voos:

Escolha um assento na janela: "O assento na janela tem menos circulação de pessoas", o que reduz a exposição a germes e minimiza o risco de contaminação.

Limpe os apoios de braços e mesas: Como muitas companhias aéreas não higienizam adequadamente entre os voos, "é responsabilidade do passageiro proteger-se dos germes presentes".

Não tenha pressa para embarcar: Ficar em filas apertadas durante o embarque aumenta a proximidade entre as pessoas, "o que eleva o risco de transmissão de vírus".

Use spray nasal a cada duas horas: O médico recomenda o uso de spray nasal regularmente, pois "as membranas mucosas, principalmente no nariz e na boca, tendem a ressecar no avião", o que enfraquece uma das principais defesas contra vírus respiratórios. O spray ajuda a mantê-las hidratadas e protegidas.

Essas precauções simples podem ajudar a reduzir significativamente a exposição a germes e vírus durante uma viagem de avião.