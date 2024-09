O que é preciso saber sobre a nova variante da Covid-19 chamada XEC

A Covid-19 ainda não desapareceu. Uma nova variante do SARS-CoV-2, chamada XEC, está provocando um aumento no número de casos em pelo menos 15 países. Cientistas temem que essa variante possa se tornar dominante.

A XEC é uma subvariante da Ômicron, identificada pela primeira vez em junho deste ano, em Berlim, na Alemanha. Desde então, já foi detectada em 15 países de três continentes: Europa, América e Ásia.

Os sintomas relatados pelos infectados incluem febre, dor de garganta, tosse, dores no corpo, perda de olfato e falta de apetite.

O virologista Fernando Spilki afirmou, em entrevista ao Metrópoles, que a variante XEC pode se tornar "a substituta da JN.1 e suas derivadas, que dominaram o cenário por bastante tempo". No entanto, ele destaca que "não há motivo para pânico", lembrando que, historicamente, o aumento na transmissão de novas linhagens do coronavírus no Hemisfério Norte ocorre entre o fim do verão europeu e o início do outono, um período que coincide com maior interação social e o retorno às aulas.

Leia Também: InfoGripe aponta que a covid-19 se espalha por cinco estados; saiba quais